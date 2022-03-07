Белый дом: Вашингтон не просил Европу о нефтяном эмбарго для России

США не просили европейских союзников отказаться, как Вашингтон, от импорта российской нефти, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы не ждали от них и не просили их предпринять те же шаги, о которых мы объявили сегодня утром", - сказала она. "У них другие возможности и другие мощности, нежели у нас", - добавила Псаки, сообщает ТАСС.

Рекордный рост цен на бензин в США Псаки объяснила действиями России, а не антироссийскими санкциями, введенными администрацией президента Байдена.