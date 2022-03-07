Мировые бренды сворачивают свой бизнес в России

Крупные мировые компании продолжают уходить с российского рынка или ставить все свои бизнес-операции на паузу. BBC составило список компаний, остановивших свой бизнес в России 8 марта.

Amazon - прекратит прием новых клиентов облачных сервисов; McDonald's - временно закроет все 850 ресторанов; Starbucks - закроет кофейни и приостановит импорт сырья в страну, в России около 100 кофеен; L'Oreal - временно закроет магазины и приостановит онлайн-продажу товаров; Estée Lauder - приостанавливает деятельность; Ferrari и Lamborghini - приостанавливают работу; Yum! Brands - приостанавливают инвестиции и развитие в России; OBI - прекращает работу и закрывает магазины; часовая фирма Rolex временно сворачивает свою деятельность в России: прекращает экспорт часов и прочей продукции.