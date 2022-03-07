Нуланд: нельзя допустить, чтобы биологические исследовательские объекты в Украине попали в руки россиян

«В Украине есть биологические исследовательские объекты. США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских ВС». Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Она отметила, что страны Группы семи (G7) готовы принимать дальнейшие меры против России из-за военных действий в Украине.

Нуланд напомнила о санкциях, уже введенных США и их союзниками в отношении России.

«Будут еще меры от G7, наших партнеров в ЕС и стран по всему миру, если президент Владимир Путин не прекратит эту жестокую войну», - сказала она.

Заместитель госсекретаря также добавила, что США рассматривают возможность ограничения доступа России к криптовалютам.