Гудрат Гасангулиев: Сопротивление Зеленского разрушило надежды Запада

«США и Великобритания то ли из страха, то ли из-за других причин пошли на уступки России в вопросе Украины. Не предоставив Украине современные системы противовоздушной обороны, они надеялись, что, как и в 2014 году, русские быстро достигнут своих целей. Западу же останется только ввести санкции и попытаться хоть частично сохранить свое лицо. Однако сопротивление украинского народа и президента Зеленского разрушило надежды Запада». Об этом в интервью журналистам заявил председатель Партии единого Народного фронта Азербайджана, депутат Гудрат Гасангулиев.

«Они хотели тем самым сломить дух украинской армии и народа. Эти страны, согласно Будапештскому меморандуму, являются гарантами суверенитета и территориальной целостности Украины. Но они не смогли сохранить свое достоинство. В итоге уничтожаются украинское государство и народ», - сказал депутат.

Отвечая на вопрос о том, почему Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, Гудрат Гасангулиев отметил, что Анкара не может действовать как независимая сила в конфликте, в котором замешаны ядерные державы.

«Я всегда говорил, что Турции не стоит идти на конфликт с великими державами до тех пор, пока она не обзаведется собственным ядерным оружием. Турция не в силах нарушить сотрудничество США и России. С другой стороны, Эрдоган может быть уверен в том, что санкции не остановят войну, и поэтому не присоединился к ним», - сказал он.

По словам Гасангулиева, данная война отвечает интересам и Китая, поэтому Пекин не будет участвовать в какой-либо серьезной миротворческой инициативе. Войну могут остановить только США, но для этого американский народ должен потребовать от Байдена оказать серьезную поддержку Украине. Но даже если они прогонят Байдена, большинство лидеров Республиканской партии, включая Трампа, тесно сотрудничают с Россией.

«Поэтому ситуация столь сложная и безвыходная. Последняя надежда на сторонников мира в России и на Западе. Без давления народа от правительств ничего ожидать не стоит. Если в текущей ситуации Зеленский не капитулирует, то ни Путин, ни украинский народ не отступят. А от этого пострадают братские славянские народы и все международное сообщество», - сказал он.

Комментируя позицию Азербайджана в данном вопросе, депутат отметил, что президент Ильхам Алиев - опытный политик, который достойно защищает страну. Азербайджан маленькая страна, и ожидания от нее не должны быть большими. В любом случае, Баку делает всё, что в его силах, для достижения мира.