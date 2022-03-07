Белый дом о переброске истребителей из Польши в Украину

«Остаются некоторые вопросы логистики, важные вопросы, которые до сих пор обсуждаются, о том, откуда эти самолеты могли бы взлететь и куда приземлиться. И есть также вопросы о закупках самолетов для того, чтобы заменить те, которые будут отправлены в Украину, потому что обычно подобное занимает пару лет». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя вопрос переброски истребителей из Польши в Украину.

Напомним, что ранее МИД Польши сообщил, что власти страны готовы немедленно и бесплатно отправить все свои самолеты МиГ-29 в Германию на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение США.

При этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша считает правильным такой вариант действий, поскольку не является стороной конфликта в Украине и не готова самостоятельно принимать решения по вопросу о поставках Киеву наступательного вооружения.