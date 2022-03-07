В России запретили снимать больше $10 тысяч наличными

Центральный банк России установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. В частности, накладывается запрет на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Снять можно будет и больше средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи, сообщается на сайте регулятора.

Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в американских долларах вне зависимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи, пояснил ЦБ.