И PepsiCo не будет работать в России

Основной конкурент Coca-Cola - компания PepsiCo во вторник заявляла, что не хочет покидать Россию, но изучает разные варианты ведения дел в стране, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. И вот несколько минут назад на официальном сайте компании появилось сообщение, что PepsiCo останавливает все продажи своих напитков (Pepsi, 7Up, Mirinda и т.д.) в России из-за событий в Украине.

«Pepsi-Cola вышла на рынок в разгар холодной войны и помогла создать точки соприкосновения между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Однако учитывая ужасные события, происходящие в Украине, мы объявляем о приостановке продаж Pepsi-Cola и наших глобальных брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим капиталовложения и всю рекламную деятельность в России», — говорится в сообщении.