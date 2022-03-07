Российские военные-кадыровцы обстреляли дом чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBA и IBF Александра Усика. Об этом 8 марта в Instagram сообщила его жена Екатерина, сообщает gordonua.com.

«Ворзель (поселок в Киевской области, – ред.). Если кто откликнется на моей ул. Леси Украинки (где стоял мой дом), с 4 марта никому не могу дозвонится. Очень переживаю за соседей, там очень много людей было. Сейчас тихо. И я очень переживаю, живы ли они. Последние сообщения с фотографиями были страшные. Кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой», – написала супруга Усика.