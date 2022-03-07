Госдеп США пытается убедить Китай в невозможности нейтралитета

«Страны Запада пытаются убедить китайские власти, что нейтралитет не является вариантом действий в ситуации вокруг Украины». Об этом сказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

По ее словам, Китай любит говорить, что он нейтрален в этом конфликте.

«Мы считаем, что это обязанность всех нас, и наше руководство, безусловно, участвует в этом, как и многие наши союзники и партнеры. Я думаю, вы знаете, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон только сегодня говорили с председателем КНР Си Цзиньпином с целью убедить Китай, что нейтралитет здесь не является вариантом действий. Это нарушение международного гуманитарного права, нарушение суверенитета», - заявила Нуланд

Она призвала Пекин добиваться гуманитарных коридоров в Украине и думать о своих собственных стратегических и экономических интересах, поскольку эта война повышает цены на энергоносители.