Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 01:51

В настоящее время мы наблюдаем исторический момент резкого поворота России в сторону автократийной модели. Кровавая война с Украиной может привести к ситуации, при которой пространство безопасности России и её экономика будут разделены «железным занавесом».

В ответ на российское вторжение в Украину западный мир ввел беспрецедентные по масштабу экономические санкции – порядка пяти с половиной тысяч (!) дискриминационных постановлений и подзаконных актов, чего в новейшей истории никогда не было. Таким образом, Украина становится тем самым «железным занавесом» времен холодной войны, по обе стороны которого будет происходить непримиримое и, судя по всему, крайне опасное для всей цивилизации противостояние российской автократической системе и западной демократии. С точки зрения Москвы, для неё "рестрикции" (этот термин введен в оборот для обозначения механизмов тотального разрыва политических, экономических и социальных связей) играют благоприятную роль. Идея довольно проста – если с головой ныряешь в студеную прорубь, то уже не слышишь аргументации Запада. При этом ставка на ренессанс автократии предполагает не только сохранение, но и значительное расширение связей России с рядом стран Азии и юга, которые могут стать своеобразным переходником, шлюзом, позволяющим Москве нивелировать репутационные потери и, главное, кардинально сменить курс своей экономики с запада на юго-восток Именно таким политическим, культурным и экономическим шлюзом для России вполне может стать Азербайджан. У Баку есть отработанные форматы диалога с глобальными элитами, действующими чиновниками и влиятельными персонами самых разных стран. Президенту Ильхаму Алиеву по-прежнему удается сохранять позицию равноудаленного, независимого и дипломатически искушенного посредника в назревающих с каждым часом мирных переговорах между Москвой и Киевом.

В частности, после крайне опасного боевого столкновения на Запорожской АЭС Путин поддержал идею организации в одной из "третьих стран" встречи представителей МАГАТЭ, России и Украины. Баку идеально подходит для такого диалога, если, естественно, стороны придут к этому решению. Впрочем, сегодня очевидно, что останавливать войну в Украине будут и Турция, и Израиль, и Франция, и Германия, и Китай... А потому вопрос не столько об условиях, на которых будет достигнуто мирное соглашение между Киевом и Москвой, сколько о том, как с учётом периметра новых барьеров и оборвавшихся связей российской и западной экономики будет выглядеть послевоенный мир. Путин: "Они вцепились в нас железобетонной хваткой!" Несмотря на то, что последствия отцепления российского вагона от политико-экономического состава Запада станут очевидными не раньше конца апреля нынешнего года, Россия по-прежнему сохраняет ряд "форточек", которые позволят её экономике не задохнуться из-за перекрытия западного «кислорода». В частности, в случае полного запрета Запада на торговлю российской нефтью будет сохраняться ежегодный приток валюты от экспорта в страны Юго-Востока до $170 миллиардов, а наличие золотовалютных резервов позволит Москве выправить крен в комплексах импортозамещения. При этом ситуация, с которой сталкивается сегодня российское руководство и граждане страны, напоминает начало Второй мировой войны. Недавно Лукашенко озвучил в близком кругу фразу Владимира Путина из их приватного разговора: "...Они вцепились в нас железобетонной хваткой". Задача США в целом очевидна - нанести удар по путинской вертикали и вернуть Россию на исходные экономические позиции 90-х годов прошлого века.

В этой связи на память приходит одна из последних реформ СССР - программа премьер-министра Валентина Павлова, который попытался адаптировать к общесоюзной экономике программу "500 дней", подготовленную командой Григория Явлинского. Что из этого получилось, многие помнят по сей день. Какими экономическими резервами располагает сегодня путинская система, сказать трудно. Но государственный капитализм конца 2010-х годов, протестированный спустя десятилетие пандемийным стрессом, может оказаться ощутимо сильнее дезориентированной и остывающей советской экономической машины конца 1980-х. Если элита, заработавшая в либеральной России миллиарды и миллионы, найдет себе нишу применения в новой модели развития, то до тотальной стагнации дело может и не дойти. Тем более что бежать этим людям практически некуда. Парадоксально, но факт: президент Байден, методично расширяющий персональные санкции на всю "путинскую сотню", сегодня, сам того не желая, реально помогает Путину формировать в России новую, «постсанкционную» экономику: что бы там ни говорили о моральных качествах олигархов ельцинской формации, у которых сегодня нет иного выхода, кроме как работать на автократию, выстраивать бизнес и зарабатывать деньги они умеют. Пока же падение ВВП России, по предварительным оценкам, колеблется от 7 до 12 процентов. Естественно, это поверхностный прогноз, учитывая, что никому не известно, когда Россия достигнет своего санкционного «дна» (чтобы оценить результаты ожидаемого запрета на торговлю российской нефтью, необходимо как минимум два месяца). Неизвестно также, как будут проходить процессы адаптации и восстановления российской экономики. Пока лишь понятно, что, кроме самой России, пострадают все без исключения ее торговые контрагенты. Агентство Goldman Sachs опубликовало свои оценки потерь, которые понесут страны, наиболее зависимые от российской экономики. ВВП Польши, Турции, Финляндии и Голландии может упасть на 2 процента, Казахстана - от 3 до 5 процентов, Беларуси – на 25 процентов. По мнению Goldman Sachs, потери понесут даже те страны, которые не присоединились к санкциям. В данных оценках "стоимость" негативных эффектов на газовом и нефтяном фронте не учитывалась.

Факторы устойчивости России Оптимизм Москвы подпитывается следующими факторами. Во-первых, наличием собственных бизнес-ресурсов: накопленные средства предприятий составляют почти 40 триллионов рублей (к слову, по итогам прошлого года они значительно выросли за счет увеличения прибыли сырьевых, металлургических и аграрных компаний). Второе. Из $ 643 миллиардов, накопленных Россией, Запад заморозил чуть больше половины - примерно 55 процентов. Резервы, которые не удалось заблокировать, это золото в хранилищах Центробанка и инструменты, номинированные в китайских юанях. Так что свыше 320 миллиардов долларов у Путина на «черный день» остается. Третье. Сохраняется потенциал взвешенной денежно-кредитной политики Центрального банка России (рассматривается, правда, сценарий его прямого подчинения правительству), а также соблюдение графика запуска финансирования проектов из средств Фонда национального благосостояния. К этому следует добавить региональные бюджетные кредиты, а также связи российских субъектов федерации со странами из «пояса союзников» (Азербайджан здесь играет ведущую роль на Южном Кавказе). И, наконец, четвертый момент - продажа 80 процентов валютной выручки экспортеров может приносить казне Российской Федерации по 45 миллиардов долларов в месяц. Удар по торговым сетям Блокирование систем SWIFT, Visa, MasterCard серьезно ударило по двусторонней торговле России с сопредельными странами. В данный момент Сбербанк, Тинькофф-банк и Альфа-банк совместно работают над возможностью создания кобейджинговой карты "Мир UnionPay". Для адаптации этой китайской кредитной системы, объединящей около 140 стран, потребуется несколько недель. А вот производители продуктов в России и Азербайджане уже сейчас работают в условиях курсовой турбулентности и нарушения логистических цепочек: поставщики сырья и упаковок массово переходят на предоплату, а часть контрагентов вообще отказывается от сотрудничества. Одновременно ритейлеры в разы увеличивают объемы заказов для формирования складских запасов, чтобы компенсировать возможный дефицит. Стоимость кредитов на определенные товарные сегменты превысила 20 процентов (влияние курсового скачка), и большинство поставщиков требуют предоплату. В этих условиях огромную роль будут играть межправительственные комиссии двух стран и институт торговых представителей, на которых ляжет серьезная нагрузка по регулированию стабильности контрактов и сохранению цепочек связей.

Хлеб - всему голова Серьезную обеспокоенность у многих экспертов вызывает рост стоимости зерна и проблемы с логистикой. Турция и Азербайджан - наиболее зависимы от поставок пшеницы из России и Украины. Для Турции это около 75 процентов импорта (10 процентов из Украины и 65 - из России). Азербайджан зависит от российского зерна более чем на 95 процентов. Схожая ситуация складывается и в Африке. Например, в 2019 году 70 процентов от общего объема купленного зерна Египет получил из России и Украины. А уже в 2021 году 41 проценту египтян не хватало средств на покупку еды. Еще более плачевная ситуация в Кении, также зависящей от российских и украинских поставок. Учитывая, что посевная кампания в Украине уже сорвана, ряду стран "третьего мира" грозит реальный голод. Турция решила ограничить экспорт муки собственного производства, которую она получает из российского зерна. Кроме пшеницы, речь идет о кукурузной и ржаной муке, а также о других продуктах из злаковых культур. Отдельно ограничения касаются растительного масла. Минсельхоз Турции запретил экспортировать все зернобобовые, включая чечевицу, горох, фасоль. По словам экспертов, не исключен скорый запрет на экспорт макаронных изделий, который будет действовать до 31 мая 2022 года. Всё это Турция делает для того, чтобы обезопасить свой рынок от возможного дефицита первоочередных продуктов питания. Еще одна опасность, связанная с продовольствием, возникает из-за дефицита калийных удобрений: "Уралкалий" и "Беларуськалий" вместе контролируют 30 процентов мирового рынка. Как известно, против белорусских производителей удобрений уже введены санкции. Теперь же, если европейский рынок покинут еще и россияне, дефицит калия станет ощущать весь мир.