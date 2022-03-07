Глава МИД Украины о переговорах с Лавровым: возможно, он что-то хочет донести
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет вести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с пониманием того, что тот является одним из архитекторов военных действий в Украине. Об этом в прямом эфире заявил сам глава внешнеполитического ведомства, передает УНИАН.
Кулеба отметил, что запланированная на 10 марта встреча с Лавровым состоится прежде всего благодаря министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.
«Я не знаю, Эрдоган уговорил Путина или Чавушоглу - Лаврова. Меня это мало волнует. Но встреча состоится», - сказал украинский министр.
По его словам, Лавров два года всячески избегал любой встречи и контакта с ним на двустороннем уровне или в формате «нормандской четверки».
«А тут вдруг согласился, так возможно, он что-то хочет донести, передать, о чем-то поговорить. Мы послушаем, но я совершенно откровенно и спокойно могу сказать, что еду на разговор, буду с ним говорить, но я буду говорить с ним с полным пониманием того, что господин Лавров является одним из архитекторов всего происходящего», - сказал он.
Комментируя слова президента Украины об обсуждении на переговорах вопроса Крыма и Донбасса, Кулеба подчеркнул, что Украина не в той позиции, чтобы подходить к переговорам с желанием что-то сдать.