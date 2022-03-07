Глава МИД Украины о переговорах с Лавровым: возможно, он что-то хочет донести

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет вести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с пониманием того, что тот является одним из архитекторов военных действий в Украине. Об этом в прямом эфире заявил сам глава внешнеполитического ведомства, передает УНИАН.

Кулеба отметил, что запланированная на 10 марта встреча с Лавровым состоится прежде всего благодаря министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

«Я не знаю, Эрдоган уговорил Путина или Чавушоглу - Лаврова. Меня это мало волнует. Но встреча состоится», - сказал украинский министр.