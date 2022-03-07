США предупредили китайские компании о последствиях пренебрежения санкциями против России

США предупредили китайские компании о последствиях пренебрежения введенными против России экспортными ограничениями, пишет газета New York Times.

По информации издания, министр торговли США Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию, заявив, что Вашингтон может отрезать их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции.

Также отмечается, что США могут «фактически закрыть» китайские компании, если те проигнорируют санкции США, ограничивающие поставки в Россию микрочипов и других технологий.