Зеленский: либо Россия будет иметь уважение к международному праву...

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«Каждый цент, уплаченный России, она превращает в пули и снаряды, которые летят в другие суверенные государства». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. Он подчеркнул, что решение США о запрете импорта российских нефти, газа и угля ощутимо ослабит Россию, заставит ее платить за военные действия и отвечать за совершенные деяния. Глава украинского государства напомнил, что, кроме этого, США запрещают своим гражданам любые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс, и поблагодарил президента Байдена за «максимально мощный сигнал всему миру».

Президент Украины подчеркнул, что «либо Россия будет иметь уважение к международному праву, либо она не будет иметь денег, чтобы начинать войну». Владимир Зеленский также заявил, что Украина не позволит никому в мире игнорировать страдания людей. «Мы не позволим никому в мире игнорировать страдания и убийства наших людей, наших детей. Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было 50… 50 убитых украинских детей за 13 дней войны, а уже через час стало 52… 52 ребенка. Никогда не прощу это. И знаю, что вы никогда не простите. Как Харьков, Мариуполь и все другие города», - заявил глава украинского государства.