Орбан: мы осуждаем Россию, но против запрета на импорт нефти и газа

«Хотя Венгрия осуждает нападение России на Украину, она не поддерживает новые санкции, включающие запрет на импорт российских энергоносителей». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает «Европейская правда».

По его словам, Венгрия не позволит, чтобы обычные семьи платили цену войны: поэтому санкции не должны распространяться на районы нефти и газа.

«Распространение санкций на российский энергетический сектор будет непропорционально большим бременем для Венгрии, ведь большинство импорта нефти и природного газа Венгрией поступает из России, а 90% венгерских семей отапливают свои дома газом», - сказал Орбан, подчеркнув, что венгерская экономика просто не может функционировать без российских нефти и газа.