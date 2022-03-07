Пентагон: Польша должна сама передать истребители Украине

«Как мы уже говорили, решение о передаче польских самолетов Украине в конечном итоге остается за польским правительством. Мы продолжаем консультации относительно нашей текущей помощи Украине в сфере безопасности, потому что, по сути, предложение Польши демонстрирует лишь некоторые из сложностей этого вопроса». Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Как отметил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби, в то же время у всех членов НАТО вызывает серьезную обеспокоенность перспектива, что эти истребители вылетят с базы в Германии и пересекут воздушное пространство, в котором воюет Россия с Украиной.

В Пентагоне отметили, что будут продолжать консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этому вопросу и по поводу сложных логистических проблем.

«Однако мы не считаем предложение Польши обоснованным», - подытожил Кирби.