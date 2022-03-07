МИД России подтвердил предстоящую встречу Лаврова и Кулебы в Турции

«Контакт глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье планируется». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что планировались ряд двусторонних встреч, которые «все актуальны и подтверждены».

«В рамках этих мероприятий, на полях самой конференции действительно запланирована встреча, этот контакт должен состояться между Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой», - сказала Захарова.