Российские войска могут привлечь к боевым действиям в Украине военнослужащих из Приднестровья, говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на северном и северо-западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, продолжается оборона Чернигова. Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступления российских войск, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и стойко удерживает определенные рубежи.

По данным Генштаба ВСУ, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из высших учебных заведений России с целью пополнения резерва российской армии.

Также не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной Приднестровской Молдавской республикой «ПМР» в количестве до 800 человек.