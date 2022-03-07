В Министерстве обороны Британии заявили, что противовоздушная оборона Украины преуспела против российских самолетов, что, вероятно, мешает России контролировать воздушное пространство, говорится в сообщении разведки Минобороны Британии в Twitter.

"Украинская противовоздушная оборона достигла значительных успехов в борьбе с современными российскими боевыми самолетами, что, вероятно, не позволило им достичь какого-либо уровня контроля над воздушным пространством", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что российским силам не удалось совершить ни одного значимого прорыва в боях к северо-западу от Киева. Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении российских войск и продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам.