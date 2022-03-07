ПВО Украины успешно борется с российскими самолетами Британская разведка
В Министерстве обороны Британии заявили, что противовоздушная оборона Украины преуспела против российских самолетов, что, вероятно, мешает России контролировать воздушное пространство, говорится в сообщении разведки Минобороны Британии в Twitter.
"Украинская противовоздушная оборона достигла значительных успехов в борьбе с современными российскими боевыми самолетами, что, вероятно, не позволило им достичь какого-либо уровня контроля над воздушным пространством", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что российским силам не удалось совершить ни одного значимого прорыва в боях к северо-западу от Киева. Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении российских войск и продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам.
(3 of 3)— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022
Ukrainian air defences appear to have enjoyed considerable success against Russia’s modern combat aircraft, probably preventing them achieving any degree of control of the air.