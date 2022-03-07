В Лондоне исключили возможность возвращения к нормальным отношениям с Москвой

Великобритания вряд ли вернется к нормальным отношениям с Россией, заявил британский премьер Борис Джонсон в интервью польскому изданию PAP.

«Россия, напав на Украину, нарушила фундаментальные принципы международного права, и я не вижу возможности возвращения к нормальным отношениям. Не наша задача пытаться изменить Россию, решать, какой должна быть Россия. Наша задача — добиться того, чтобы мы были едины и мы противостояли России, помогая Украине. И чтобы Путин потерпел неудачу в этом начинании», — добавил Джонсон.

Он отметил, что вне зависимости от хода спецоперации в Украине Россия останется «непредсказуемой» и «недемократической» страной. Западные страны должны держать российского президента «политически изолированным» и продолжать оказывать на него экономическое давление.