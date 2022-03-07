Бывший мэр Киева оправдал действия России в Украине
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который уже много лет находится за пределами Украины, публично оправдал военные действия России в Украине, передает УНИАН.
В частности, Черновецкий в одном из сообщений в социальных сетях заявил, что разрыв дипломатических отношений Украины с РФ приведет к большим человеческим страданиям.
Он добавил, что не Владимир Путин развязал войну в Украине, а бомбардировки мирных украинских городов, по мнению Черновецкого, «демонстрация силы».
«Война - это когда одна страна хочет захватить другую. Сейчас идут удары по военным группировкам, которые пытались силой захватить Донецк и Луганск. Это лишь демонстрация силы и удары по военным объектам. Признают границы - сразу все закончится. В ту же секунду. Это можно и нужно было сделать 8 лет назад вместо бомбардировок гражданских объектов и запугивания населения», - написал Черновецкий.
Экс-мэр также заявил, что Россия - не является личным врагом украинцев.
«Это не ваша война», - добавил он.