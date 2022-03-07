Бывший мэр Киева оправдал действия России в Украине

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который уже много лет находится за пределами Украины, публично оправдал военные действия России в Украине, передает УНИАН.

В частности, Черновецкий в одном из сообщений в социальных сетях заявил, что разрыв дипломатических отношений Украины с РФ приведет к большим человеческим страданиям.

Он добавил, что не Владимир Путин развязал войну в Украине, а бомбардировки мирных украинских городов, по мнению Черновецкого, «демонстрация силы».