Американцам советуют перед поездкой в Украину составить завещание и сдать образцы ДНК

Государственный департамент США рекомендует американцам, которые решат отправиться в охваченную войной Украину, составить перед поездкой завещание, сдать образцы ДНК и высказать пожелания относительно захоронения. Об этом говорится в обновленных рекомендациях на сайте посольства США, передает УНИАН.

В частности, Госдеп рекомендует гражданам США в Украине немедленно покинуть страну, если это безопасно. Это можно сделать любым коммерческим или частным наземным транспортом. В то же время гражданам США не рекомендуют ездить в Украину из-за "активного вооруженного конфликта".

Тем, кто остался в Украине, следует проявлять повышенную осторожность "из-за возможности активных боевых действий, преступности и гражданских беспорядков".