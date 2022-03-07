Американцы поддержали отказ от покупки российского газа и нефти

Результаты опроса свидетельствует о том, что у президента США Джо Байдена широкая поддержка избирателей своей партии, а также республиканцев по запрету импорта российской нефти и природного газа.

Отмечается, что около 80% респондентов в опросе заявили, что американцы не должны покупать нефть или газ у России во время конфликта, даже если это приведет к росту цен на бензин. Несмотря на то, что средняя цена бензина в США выросла до рекорда во вторник – около $4,17 за галлон, общий уровень поддержки остался неизменным по сравнению с опросом на прошлой неделе.

«Около 63% респондентов заявили, что платить больше за топливо и газ стоит, чтобы защитить другую демократию. 73% опрошенных - заявили, что готовы поддержать шаг Соединенных Штатов и их союзников из Организации Североатлантического договора (НАТО) по установлению запретной для полетов зоны над Украиной, чтобы попытаться защитить украинцев от российских воздушных атак - даже если это приведет к прямому конфликту НАТО с русскими военными», - говорится в сообщении.