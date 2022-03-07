Суд в США приговорил к тюремным срокам армян, напавших на турецкий ресторан

«Федеральная прокуратура Южной Калифорнии сообщила, что двое мужчин, обвиняемых в нападении на турецкий ресторан Cafе Istanbul в Беверли-Хиллс в 2020 году, были приговорены к тюремным срокам.

Отмечается, что 23-летний Уильям Степанян приговорен к 5 годам лишения свободы, а 24-летний Арутюн Гарри Чаликян проведет в тюрьме следующие 15 месяцев.

В ходе следствия обвиняемые признали себя виновными в совершении преступления на почве ненависти в ноябре 2020 года во время второй карабахской войны.