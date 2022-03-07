Суд в США приговорил к тюремным срокам армян, напавших на турецкий ресторан
«Федеральная прокуратура Южной Калифорнии сообщила, что двое мужчин, обвиняемых в нападении на турецкий ресторан Cafе Istanbul в Беверли-Хиллс в 2020 году, были приговорены к тюремным срокам.
Отмечается, что 23-летний Уильям Степанян приговорен к 5 годам лишения свободы, а 24-летний Арутюн Гарри Чаликян проведет в тюрьме следующие 15 месяцев.
В ходе следствия обвиняемые признали себя виновными в совершении преступления на почве ненависти в ноябре 2020 года во время второй карабахской войны.
В текстовом сообщении своему знакомому Степанян пообещал «охоту на турок». Приехав в ресторан, Степанян и Чаликян бросали в посетителей деревянные стулья, разбили посуду и опрокинули столы.
По словам прокуроров, один из преступников в ходе нападения кричал «Мы пришли вас убивать! Мы вас убьем!»
В результате нападения пострадали три человека. Степанян также взломал кассу и украл iPhone. В целом пара нанесла ресторану ущерб на сумму 20 000 долларов.