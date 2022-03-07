ВСУ разбили российскую базу в Харьковской области

Вооруженные силы Украины разбили российскую базу возле Дергачей в Харьковской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военно-гражданской администрации Олега Синегубова.

По его словам, именно оттуда в последние дни российские войска постоянно обстреливали район Алексеевка в областном центре.

"Наши военные дали очередной отпор противнику в направлении Дергачей. Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и теробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и реактивные системы залпового огня противника, которые систематически обстреливали окрестности города Харьков", - отметил он.

Синегубов уточнил, что в результате действий ВСУ российские военные бежали, бросив технику и тяжелое вооружение. Часть личного состава скрылась в лесах в направлении Белгорода.