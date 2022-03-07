В разведке США считают, что президент РФ Владимир Путин может решиться на дальнейшую эскалацию в Украине, несмотря на военные неудачи и экономические трудности, вызванные международными санкциями. Об этом руководители разведывательного сообщества США заявили на ежегодных слушаниях Комитета по разведке Палаты представителей, пишет УНИАН.

«Наши аналитики считают, что Путина вряд ли остановят такие неудачи, и что он может пойти на эскалацию, удвоив свои усилия, чтобы добиться обезоруживания Украины», - сказала директор национальной разведки США Аврил Хейнс.

По словам Хейнс, при такой высокой напряженности всегда существует вероятность «нечаянной эскалации». Она констатировала, что аналитики в разведсообществе не заметили изменений в ядерной политике России, кроме тех, которые были выявлены во время прошлых международных кризисов.