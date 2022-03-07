МИД Украины обвиняет Германию: дайте нам больше оружия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию предоставить больше оружия Украине и жестко раскритиковал за промедление с принятием решения после начала военных действий в Украине. Об этом он сказал в ходе интервью немецкой газете Die Welt.

«Украина нуждается в помощи. Дайте больше оружия, чтобы мы могли себя защищать. Помогите нам защитить наше небо, способствуйте предоставлению нам боевых самолетов, предоставьте больше серьезного противотанкового, противовоздушного, противоракетного оружия. Введите еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских нефти и газа, отключением Сбербанка от SWIFT, заморозку корреспондентских счетов российских банков и компаний, запрет входа российских кораблей в европейские порты», - сказал Кулеба.

Он напомнил, что Украина еще до начала военных действий просила о превентивных санкциях и призывала не строить газопровод «Северный поток-2».

«Мы просили дать оружие, и в ответ слышали рассказы об «исторической ответственности», которая почему-то распространялась на россиян, но не на украинцев. Мы просили не строить «Северный поток-2». Но ФРГ утверждала, что это сугубо «коммерческий» проект. Мы просили не повторять ошибок прошлого и остановить его до катастрофы. Вы не верили нам и настаивали на важности диалога с Путиным», - сказал глава МИД Украины.