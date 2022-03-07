Жена Зеленского обратилась к мировому сообществу

Первая леди Украины Елена Зеленская в письме, адресованном мировому сообществу, говорит об ужасах войны и рассказывает о нескольких детях, погибших в ходе боевых действий, пишет ВВС.

"О восьмилетней Алисе, погибшей на улице Ахтырки — дедушка пытался прикрыть ее своим телом. Или о Полине из Киева, которая погибла от обстрела вместе с родителями. О 14-летнем Арсении... В некогда мирном пригороде столицы осколок попал мальчику в голову, а скорая просто не смогла доехать под огнем".