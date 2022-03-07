В России отчислят студентов - участников антивоенных акций

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уже подготовил приказы об отчислении студентов, задержанных на антивоенных акциях, сообщает «Коммерсант».

На данный момент издание сообщает о 13 проектах приказов об отчислении, но их число может увеличиться.

«Я могу сказать, что дисциплинарная комиссия проанализирует каждую «дисциплинарку» и сформирует справедливое и обоснованное мнение. Но, увы, оно лишь формальность. Не буду вас обнадеживать: эти студенты обречены. Отчисление следует без права на восстановление. Как показал опыт, администрацию не волнует ни предыдущее поведение, ни положительные характеристики, ничего»”, — цитирует «Коммерсант» председателя Большого студенческого совета университета Михаила Мочалова.