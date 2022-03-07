Цифровое министерство готовит новое поколение программистов

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В Агентстве по инновациям в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта состоялась встреча с группой талантливых студентов стипендиальной программы Technest, сообщили haqqin.az в ведомстве. Представив более 20 инновационных идей и проектов, студенты успешно выступили перед со своими предложениями в области ИКТ, демонстрирующими новаторский подход и предпринимательское мышление. Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев высоко оценил презентацию студентов и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Министр заявил, что все рады успехам этих молодых людей, которые выбрали будущую карьеру при поддержке стипендиальной программы Technest. По его словам, сегодня наша молодежь находится в начале пути к образованию, знаниям и устойчивому развитию. «Я верю, что Technest сыграет важную роль в формировании образованного и умного поколения, став национальным брендом. Результаты программы нынешнего года очень обнадеживают. 50 наших студентов, обучающихся по ряду курсов ИКТ, уже получили работу в различных учреждениях. Для столь короткого времени это очень высокий результат», — отметил Рашад Набиев. На встрече было подчеркнуто, что особенность программы Technest заключается в том, что старшеклассники, помимо обучения в школе, могут значительно развить свои знания и навыки в новых профессиональных сферах, востребованных цифровым миром. Школьников обучают не только как пользователей передовых ИКТ-программ, но и как их создателей.