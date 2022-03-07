Государственная служба пожарного надзора и Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям провели пожарно-тактические учения на станции метро «Нариман Нариманов».

Как сообщает сайт МЧС, основной темой пожарно-тактических учений стало «тушение условного пожара на этой станции».

Сначала через громкоговоритель было сообщено об условном пожаре. Сразу после этого сотрудники метрополитена приступили к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения и сообщили об этом на горячую линию «112» МЧС.

Затем пожарные подразделения МЧС прибыли по адресу, где произошел условный пожар, и «потушили» его. После завершения учений сотрудники МЧС разъяснили сотрудникам метрополитена правила действий при чрезвычайных ситуациях, тушении пожаров на территории метрополитена и использовании первичных средств пожаротушения.