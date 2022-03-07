Харьков бомбят с разных сторон срочно в номер, обновляется
Находящийся в осаде город Харьков подвергся бомбардировке. "Слышны взрывы в различных частях города", - сообщает источник haqqin.az.
Находящийся в осаде город Харьков подвергся бомбардировке. "Слышны взрывы в различных частях города", - сообщает источник haqqin.az.
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