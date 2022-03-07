Офис президента Украины: Зеленский пережил уже более десяти покушений

Президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь, заявил член украинской делегации, советник Офиса украинского лидера Михаил Подоляк в интервью «Украинской правде».

«Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее. У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть мы понимаем все планы, и наши контрразведки по ним отрабатывают. С точки зрения безопасности я не могу говорить о некоторых вещах. Эти риски никуда не исчезли», - сказал он.

Подоляк отметил, что заявления западной разведки верны: «Главная цель для Путина – это был господин Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны».

Ранее журналисты британской газеты The Times заявили, что за последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было как минимум три попытки покушения.