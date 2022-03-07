Бахтияр Гаджиев угрожал сжечь себя у здания МВД

Оппозиционер Бахтияр Гаджиев попытался совершить акт самосожжения перед зданием Министерства внутренних дел в знак протеста, передают азербайджанские СМИ.

«Гражданин Бахтияр Гаджиев, протестуя против расследования, проведенного на основании жалобы против него, около 14:30 в среду, 9 марта, подъехал на автомобиле к административному зданию МВД. Сотрудники ведомства предупредили его, что на этом месте нельзя останавливать транспортное средство. Тогда Б.Гаджиев показал сотрудникам МВД горючую жидкость в автомобиле и пригрозил сжечь себя. Сотрудники полиции, вынужденные вмешаться в инцидент, открыли двери транспортного средства и забрали горючее.

Бахтияр Гаджиев был доставлен в соответствующее управление полиции для выяснения причин протеста. В настоящее время расследование продолжается», - заявили в пресс-службе МВД.