Зеленский предупредил украинских политиков, которые ищут «ниточки» в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил быстрым ответом украинским политикам, которые продолжают работать на раскол Украины и ищут «ниточки» в Россию. Об этом он сказал в своем видеообращении, пишет УНН.

«Мы получаем много сигналов о том, что кое-кто в Украине решил, что может уже не бороться. Вместе со всеми. И пробует как-то отдельно за что-то там свое личное, за какую-то собственную выгоду. Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые другие - вновь работают на раскол, вопреки единству», - заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что видит действия преступников, добавив, что если услышит еще один сигнал - ответ будет быстрым, как и положено в военное время.

BBC пишет, что в первые дни вторжения украинские СМИ сообщали о том, что мэры некоторых городов, в которые вошли российские войска, начинали с ними сотрудничество «для блага местной общины». Против всех них Служба безопасности Украины инициировала уголовные дела по обвинению в государственной измене.

BBC считает, что заявление Зеленского - мощный сигнал украинским политикам, которые если и не примеряют на себя роль лидера, который придет к власти на российских штыках, но могут пытаться получить от Москвы гарантии своей личной безопасности.