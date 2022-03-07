Азербайджанские тренеры обучаются в Академии Международной федерации дзюдо

При тесном сотрудничестве с Международной федерацией дзюдо (IJF) в Академии IJF начался онлайн-семинар для азербайджанских тренеров. В нем участвуют тренеры сборных Азербайджана различных возрастов, а также тренеры клубов, обществ и спортивных организаций различных районов и городов страны. Всего в семинаре принимают участие 45 специалистов, которые в случае успешного прохождения получат сертификаты международной категории IJF.

«Повышение профессионализма тренерского штаба, получение специалистами новых знаний и навыков имеют очень важное значение для воспитания здорового и успешного поколения спортсменов, - говорит генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу. –Руководство ACF уделяет этому большое внимание и претворяет в жизнь различные образовательные проекты. Мы верим, что от этой программы будет большая польза как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

Учебный процесс будет состоять из теоретической и практической частей, и будет длиться шесть месяцев. Участникам семинара расскажут, как при планировании тренировок использовать теоретические компоненты, как детально объяснять и демонстрировать выполнение различных приемов, как правильно оценивать уровень подготовки спортсмена и на основе этого строить учебно-тренировочный процесс и о многом другом.

Практическая часть семинара пройдет в августе в Азербайджане при участии экспертов Академии IJF. В ходе практических занятий будут проведены уроки по изучению 100 основных ката. Это комплекс технических упражнений, качественное исполнение которых говорит об уровне мастерства дзюдоиста.

Также стоит отметить, что по решению IJF, со следующего года тренеры, у которых не будет данного сертификата, не смогут находиться у татами и подсказывать своим подопечным в ходе соревнований IJF и Европейского союза дзюдо.

Как сообщает Федерация дзюдо Азербайджана, подобные проекты для тренеров будут организовываться и в дальнейшем. Также ожидается проведение семинаров для судей.