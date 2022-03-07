Согласно информации, это яхта бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева, попавшего в санкционный список.

На юге Финляндии, у побережья города Котка, находится судно, которое в последнее время вызывает большой интерес у финских СМИ.

25 февраля 2022 года ЕС включил имя Медведева в санкционный список, а это значит, что его имущество должно быть конфисковано.

Яхта Медведева, как пишет издание, 32 метра в длину и семь метров в ширину.

«Фотиния» прибыла в специализирующуюся на зимнем хранении больших судов помещение прошлой осенью. Здесь она была каждую зиму с 2015 года.

Представитель компании, где хранится яхта, Хейкки Куокка говорит, что официально судно зарегистрировано не на имя Дмитрия Медведева: «Зарегистрированный владелец корабля связался с ними и попросил оставить судно у нас. После этого был заключен договор зимнего хранения и связанные с ним договоры на ремонт и техническое обслуживание».

Когда ЕС внес Дмитрия Медведева в санкционный список, финские правоохранительные органы начали поиск имущества фигурантов санкционного списка. Также было исследовано судно «Фотиния» в Котке.

«Мы уже подали отчет в правоохранительные органы. Также мы передали всю информацию о судне. Все находится у таможенных и пограничных органов», - заявил Хейкки Куокка.

Также сообщается, что в свете последних событий получить оплату за стоянку судна очень затруднительно.