Зеленский раскритиковал США: это не пинг-понг, тут гибнут люди
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Соединенные Штаты Америки за блокирование поставок польских самолетов в Украину, передает УНН.
В своем очередном видеообращении глава украинского государства призвал власти США ускорить решение данного вопроса, поскольку в стране гибнут мирные жители.
«Мы благодарны Польше за альтернативу, за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос в логистике. Его нужно решать немедленно. Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую американскую базу. Мы также знаем, что договоренность американской стороны с Польшей есть, но при этом слышим, что предложения Польши якобы необоснованные. И об этом говорят в Вашингтоне. Так когда будет решение? Послушайте, у нас война, у нас нет времени на медиа и сигналы, это же не пинг-понг, это про человеческие жизни. Решайте быстрее, отправьте нам самолеты», - призвал Зеленский.