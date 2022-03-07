Записал: Ага Гасымлы, собкор 15:39

Руководство Турции поддерживает территориальную целостность Украины и как страна, входящая в НАТО, будет содействовать всем решениям международного сообщества по проблемам, которые могут последовать за признанием Россией независимости «ДНР» и «ЛНР». Об этом корреспонденту haqqin.az сказал турецкий политолог Ирфан Кая Ульгер, комментируя позицию Анкары по ситуации вокруг Украины. Как известно, с самого начала конфликта между РФ и Украиной Анкара помогала украинской стороне. В частности поддерживала общину крымских татар, которая остается единственным верным Украине сообществом в Крыму, поставляла Киеву новейшие вооружения и др.

В то же время, по словам турецкого политолога, поддержка Украины сопряжена для Турции рядом проблем. У Анкары, как известно, очень непростые отношения с некоторыми странами НАТО, в частности, с США. Проблема с американцами связана с поддержкой, которую Вашингтон оказывает курдским военизированным формированиям в Сирии, представляющим для Турции прямую террористическую угрозу. И в Анкаре помнят, что именно благодаря взаимодействию с Москвой Турции смогла предотвратить создание у своих границ террористического государства Курдистан. В результате президент Эрдоган, лавируя между Вашингтоном и Москвой, пытался выстроить некий баланс отношений и даже выступил с предложением провести в Анкаре встречу лидеров России и Украины, которое в Кремле по понятным причинам отклонили – как известно, Россия конфликтует не столько с Украиной, сколько с Западом, воспринимая официальный Киев как коллаборациониста, предавшего славянское братство. В то время как Турция по-прежнему остается интегральной частью коллективного Запада и одним из ключевых игроков НАТО. Что касается санкций, то, по мнению турецкого эксперта, у Евросоюза появилась реальная альтернатива могущественному "Газпрому" – газ из Катара, чьи ресурсы "голубого топлива" намного превышают российские. Достаточно сказать, что перспективные запасы газа только на катарском месторождении "Южный Парс" в Персидском заливе составляют 40 триллионов (!) кубометров, в то время как все российские запасы вместе взятые не превышают 39 триллионов кубометров. Таким образом, Доха может компенсировать прекращение поставок российского газа для европейских потребителей и прежде всего для экономического "локомотива" Евросоюза - Германии, традиционно зависящей от российского импорта. Если же к катарскому "голубому топливу" добавить еще и трубопроводный газ из Ирана - а такой вариант сегодня на Западе рассматривают всерьез, - то Европа может полностью отказаться от поставок "Газпрома".