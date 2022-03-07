Позиция Турции по Украине: Эрдоган лавирует между Вашингтоном и Москвой аналитическая выкладка Кая Ульгера
Руководство Турции поддерживает территориальную целостность Украины и как страна, входящая в НАТО, будет содействовать всем решениям международного сообщества по проблемам, которые могут последовать за признанием Россией независимости «ДНР» и «ЛНР».
Об этом корреспонденту haqqin.az сказал турецкий политолог Ирфан Кая Ульгер, комментируя позицию Анкары по ситуации вокруг Украины.
Как известно, с самого начала конфликта между РФ и Украиной Анкара помогала украинской стороне. В частности поддерживала общину крымских татар, которая остается единственным верным Украине сообществом в Крыму, поставляла Киеву новейшие вооружения и др.
В то же время, по словам турецкого политолога, поддержка Украины сопряжена для Турции рядом проблем. У Анкары, как известно, очень непростые отношения с некоторыми странами НАТО, в частности, с США. Проблема с американцами связана с поддержкой, которую Вашингтон оказывает курдским военизированным формированиям в Сирии, представляющим для Турции прямую террористическую угрозу. И в Анкаре помнят, что именно благодаря взаимодействию с Москвой Турции смогла предотвратить создание у своих границ террористического государства Курдистан.
В результате президент Эрдоган, лавируя между Вашингтоном и Москвой, пытался выстроить некий баланс отношений и даже выступил с предложением провести в Анкаре встречу лидеров России и Украины, которое в Кремле по понятным причинам отклонили – как известно, Россия конфликтует не столько с Украиной, сколько с Западом, воспринимая официальный Киев как коллаборациониста, предавшего славянское братство. В то время как Турция по-прежнему остается интегральной частью коллективного Запада и одним из ключевых игроков НАТО.
Что касается санкций, то, по мнению турецкого эксперта, у Евросоюза появилась реальная альтернатива могущественному "Газпрому" – газ из Катара, чьи ресурсы "голубого топлива" намного превышают российские. Достаточно сказать, что перспективные запасы газа только на катарском месторождении "Южный Парс" в Персидском заливе составляют 40 триллионов (!) кубометров, в то время как все российские запасы вместе взятые не превышают 39 триллионов кубометров.
Таким образом, Доха может компенсировать прекращение поставок российского газа для европейских потребителей и прежде всего для экономического "локомотива" Евросоюза - Германии, традиционно зависящей от российского импорта. Если же к катарскому "голубому топливу" добавить еще и трубопроводный газ из Ирана - а такой вариант сегодня на Западе рассматривают всерьез, - то Европа может полностью отказаться от поставок "Газпрома".
Следует также учесть, что России не удастся оперативно переориентировать экспорт газа в Китай из-за отсутствия необходимого количества газопроводов. К тому же, Китай не станет покупать у России газ по европейским ценам.
По мнению турецкого политолога, другой ощутимый удар по экономике и деловой жизни РФ нанесен путем отключения России от глобальной платежной системы SWIFТ, что создаст немало проблем особенно в сегментах экономики, ориентированных на экспорт. Хотя российские экономисты заверяют население, что у РФ есть собственная эффективная платежная система, это не более, чем, мягко выражаясь, лукавство – эта система даже близко несравнима с возможностями SWIFТ, отключение которой уже крайне негативно сказалось на курсе рубля.
Таким образом, отказ Евросоюза от российского газа в пользу катарского и иранского энергоносителей открывает путь к полной изоляции РФ от Запада, в условиях которой российская экономика сможет продержаться какое-тот время за счет резервного фонда, сформированного от продажи энергоносителей. Но когда и они иссякнут, начнется коллапс.
Российская администрация, нарушившая основные принципы международного права и признавшая в 2008 году независимость отколовшихся от Грузии сепаратистских режимов Южной Осетии и Абхазии, повторила спустя восемь лет такой же политический спектакль, но уже на востоке Украины.
Однако, по мнению турецкого политолога, это только начало. Москва хочет, чтобы зона ее господства распространилась вышла за границы бывшего СССР и распространилась через Балканы и Турцию на Средиземное море.
После роспуска Варшавского договора и распада Советского Союза, столь агрессивная внешняя политика может привести Российскую Федерацию, состоящую из 85 национально-территориальных субъектов, к третьем распаду.
И эта перспектива вполне реальна.