Российские войска обстреливают Изюм: сорвана эвакуация

Российские войска продолжают обстрелы Изюма Харьковской области несмотря на договоренность об эвакуации местных жителей. На данный момент идут переговоры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отдела молодежи и спорта местного городского совета Максима Стрельника в Facebook.

«Колонна для эвакуации мирных жителей уже в окрестностях Изюма. Но в городе раздаются взрывы. Российские войска не выполняют своих обязательств по предоставлению «зеленого коридора» и продолжают обстрелы города. Идут переговоры при посредничестве Красного Креста, ждем результатов», - отметил Стрельник.