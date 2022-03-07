Кремль: США де-факто ведут экономическую войну с Россией

США фактически ведут экономическую войну с Россией, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что с точки зрения Вашингтона развязка кризиса в Украине является "стратегическим поражением Путина". Об этом сообщает ТАСС.

"США, безусловно, объявили экономическую войну России, и они ведут эту войну. Да, де-факто так и есть", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, каковы возможности Москвы не проиграть в этой войне с учетом того, что США стараются подключить весь мир к санкционному давлению на Россию, Песков заявил, что нужно "делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам".

Пресс-секретарь главы государства не стал конкретизировать, в каких сферах Россия может ввести ответные санкции. "Я оставлю без ответа ваш вопрос. Нет, я не могу пока привести никаких деталей", - сказал он.

Комментируя слова Нуланд, назвавшей "Северный поток - 2" "грудой металла", Песков счел показательным, что "об этом говорит американский высокопоставленный дипломат". Он отметил, что газопровод "Северный поток - 2" - "это металл, но готовый к использованию".