Из-за войны в Украине: Европа может остаться без подсолнечного масла

Страны Евросоюза через 4-6 недель столкнутся с дефицитом нерафинированного подсолнечного масла, вызванного вынужденной остановкой его экспорта из Украины, что в свою очередь вызовет дефицит рафинированного и бутилированного масла для европейских домохозяйств. Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации производителей и переработчиков растительных масел и жиров FEDIOL, выдержки из которого приводит Интерфакс.

"Доступные запасы в ЕС ориентировочно истощатся в срок от четырех до шести недель. По истечении этого периода вполне вероятно, что отсутствие доступности нерафинированного подсолнечного масла и ограниченные альтернативы приведут к дефициту рафинированного/бутилированного подсолнечного масла на европейском рынке и что этот дефицит распространится на уровень розничного потребления", - отмечается в отчете.

По данным FEDIOL, европейские маслоэкстракционные заводы получают 35-45% сырья для производства подсолнечного масла из Украины, экспорт которого на данный момент прекращен из-за военных действий. Организация подчеркнула, что заменить украинское сырье в отрасли в короткие сроки невозможно. Также с аналогичным дефицитом поставок сталкиваются и другие игроки на мировом рынке.

По данным ассоциации, неясно, как и когда смогут возобновиться поставки сырья из Украины.