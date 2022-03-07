На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Мушфигабад Гарадагского района Баку.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в связи с этим на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После обеспечения безопасного дистанцирование находящихся на территории людей и временного ограничения доступа посторонних лиц на место опасной находки было установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой реактивную гранату ПГ-2, пригодную для боевого применения.