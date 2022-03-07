Насколько успешно украинская армия применяет байрактары против российских войск?

Однако достоверно узнать, насколько часто и эффективно ВСУ использовали турецкие беспилотники, сегодня невозможно. Как невозможно получить и независимые подтверждения заявлений Москвы о том, что российские военные якобы сбили несколько дронов Bayraktar, которые находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Всего до начала войны Киев закупил около 50 этих ударных беспилотников.

Как прославившиеся во время карабах ской войны турецкие беспилотники Bayraktar повлияют на ход войны в Украине? Этим вопросом задаются эксперты «Немецкой волны». Как известно, Киев закупил беспилотники у Анкары до начала вторжения России. И эти дроны уже несколько раз успешно применялись ВСУ против российской армии.

В минувшую среду, 2 марта, Минобороны Украины сообщило, что дополнительные Bayraktar, число которых не называлось, были доставлены в страну и подготовлены к боевому применению. А в четверг президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила большие преимущества от использования Bayraktar.

Как обычно бывает в таких случаях, турецкая сторона пока никак не прокомментировала ситуацию.

Беспилотник Bayraktar TB2 разработан и производится турецкой компанией Baykar, принадлежащей двум братьям. Небольшая фирма, основанная в 1984 году, во время правления Партии справедливости и развития (ПСР), превратилась в настоящего оружейного гиганта. Он принадлежит семье Байрактар, один из ее членов - Сельджук Байрактар является техническим директором компании.

Компания Baykar, по ее собственным данным, с 2006 по 2021 год увеличила экспорт своей продукции в семь раз. По данным СМИ, только на ударный беспилотник Bayraktar TB2 поступили заказы из 16 стран, в том числе из Азербайджана, Марокко, Туниса, Катара, Кыргызстана и Туркменистана. Польша объявила в прошлом году о закупке 24 таких дронов, став первой страной НАТО (помимо самой Турции), которая получит такое оружие.

Bayraktar TB2 уже использовался во время военных действий в Ираке, Сирии и в Ливии против армии генерала Халифы Хафтара, а также Азербайджаном. Сообщается, что общий налет этих дронов превышает 420 000 часов. А совсем недавно они применялись в ходе гражданской войны в Эфиопии - именно данному беспилотнику приписывают нанесение в январе удара, в результате которого погибли 58 мирных жителей.

Bayraktar TB2 имеет длину 6,50 м и размах крыльев 12 м. Может находиться в воздухе более 24 часов и развивает максимальную скорость около 220 км/час. И что особенно важно - этот беспилотник, как считают эксперты, дешевле, чем аналогичная продукция западных конкурентов.

Может ли применение беспилотников повлиять на ход войны?

На данный момент нет достоверной информации о том, сколько всего ударных беспилотников имеет сейчас Украина и поставила ли ей Турция дополнительно заказанные экземпляры. Но если да, то могут ли Bayraktar TB2 определить исход боевых действий в Украине?