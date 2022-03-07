«В руках НАТО и США»: польский премьер о передаче Киеву польских МиГ-29

По словам Моравецкого, Польша и НАТО не являются сторонами текущего конфликта в Украине. "Такое серьезное решение, как передача самолетов, должно быть принято всей НАТО. Сейчас это решение в руках НАТО, в руках американцев", передает его слова ТАСС.

"Мы поставляем только оборонительное вооружение", - заверил глава польского правительства. "Мы не согласились самостоятельно поставлять самолеты. Это невероятно серьезное решение", - добавил Моравецкий, подчеркнув, что это могло бы повлечь за собой драматичные последствия.

По его словам, Польша стремится помогать Украине, но "без дополнительных провокаций, шагов, которые могли бы обострить ситуацию".

Во вторник польский МИД сообщил, что власти республики готовы немедленно и безвозмездно отправить все свои 28 истребителей МиГ-29 в Германию на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение США. Однако пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США.