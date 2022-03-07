В Москве считают опасным сценарием использование Киевом иностранных аэродромов
Возможное использование Украиной военных аэродромов других стран - нежелательный и потенциально опасный сценарий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных поставках Польшей своих истребителей МиГ-29 Украине.
«Было уже разъяснение от министерства обороны о возможности использования [Украиной] каких-то иных аэродромов для вылетов боевых самолетов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий», - цитирует Пескова ТАСС.