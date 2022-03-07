Российские военные пытаются установить "полицейский режим" в Херсонской области, столкнувшись с сопротивлением местных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на профиль Генштаба ВСУ в Facebook.

Согласно информации, войска РФ привлекли к операции в Херсонской области подразделения Росгвардии. Начались массовые задержания несогласных украинцев.

"В связи с яростным сопротивлением жителей города Херсон... пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины", – говорится в заявлении украинского Генштаба.