России предрекли скорый дефолт
В связи с введением западных санкций против России в ближайшие месяцы «весьма вероятен» дефолт России по суверенному долгу, заявил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер в интервью агентству DPA.
«Жесткие штрафные меры, введенные мировым сообществом за вторжение в Украину, значительно повышают риск того, что Россия не сможет обслуживать свои обязательства перед международными инвесторами», - сказал Фрацшер.
По его словам, Россия имеет довольно незначительные внешние долги.
Фрацшер пояснил, что благодаря экспорту нефти и газа Россия достигла высокого положительного сальдо торгового баланса, но из-за санкций лишилась свободного доступа к денежным резервам.
Глава DIW отметил, что российский дефолт в свою очередь может привести к потрясениям на мировых финансовых рынках: «Боюсь, что этот конфликт распространится на глобальную финансовую систему, в которой Россия и ее партнеры попытаются вызвать потрясения и навредить западной экономике».