России предрекли скорый дефолт

В связи с введением западных санкций против России в ближайшие месяцы «весьма вероятен» дефолт России по суверенному долгу, заявил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер в интервью агентству DPA.

«Жесткие штрафные меры, введенные мировым сообществом за вторжение в Украину, значительно повышают риск того, что Россия не сможет обслуживать свои обязательства перед международными инвесторами», - сказал Фрацшер.

По его словам, Россия имеет довольно незначительные внешние долги.