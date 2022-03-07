В ситуации, когда Москва, столкнувшаяся с ожесточенным сопротивлением ВСУ, как никогда раньше нуждается в политической поддержке немногочисленных союзников, премьер-министр Армении Никол Пашинян совершает официальный визит во… Францию.

Неудачи России в развязанной ею войне в Украине проходят на фоне странного на первый взгляд поведения руководства Армении – страны-члена ОДКБ, которая традиционно считается союзником Москвы на Южном Кавказе.

В составе вылетевшей в Париж армянской делегации министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, а также другие члены правительства.

В программе визита Пашиняна встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также участие в двухстороннем форуме под претенциозным названием «Амбиции: Армения - Франция».

Любопытно, что Пашиняна на самом деле ждали вовсе не в Елисейском дворце, а в Кремле, куда еще до начала «спецоперации» в Украине Владимир Путин лично пригласил премьер-министра Армении.

Однако спецоперация России, а также беспрецедентная по масштабам международная изоляция Москвы и введение против России разрушительных экономических санкций, похоже, резко изменили планы армянского руководства.

Посчитав, что сейчас не время для политических союзов с Россией, Никол Пашинян поспешил дистанцироваться от своего союзника. Он демонстрирует готовность присягнуть в лояльности своим западным покровителям и в первую очередь Франции.

Понимают ли в Ереване, что в момент, когда Россия находится в тяжелейшей геополитической, военной и экономической ситуации, такого рода дипломатические игры будут восприняты Кремлем как прямое предательство?

Понимает ли Никол Пашинян, что настоящие союзники так не поступают?

Армянское издание «Грапарак» сообщает, что политическое руководство России, подозревающее Пашиняна в тайных заигрываниях за спиной Москвы с США и Евросоюзом, серьезно озабочено «антироссийским поведением» Армении.

«По нашей информации, российские силовики осуществляют круглосуточный мониторинг армянской прессы, чтобы понять и дать оценку позиции властей Еревана по российско-украинской войне, - пишет, в частности, издание «Грапарак». – Особенно тщательно мониторится контент государственных СМИ, в котором прослеживается ориентированность ряда официальных лиц Армении на неприкрытую антироссийскую пропаганду».

По мнению «Грапарк», Россия больше не намерена терпеть двойную игру Армении и требует доказательств лояльности и союзничества Пашиняна.

К слову, Россия далеко не в первый раз выражает недовольство армянским премьер-министром. Когда Пашинян только пришел к власти, ведущими членами его команды были политические активисты, известные своей антироссийской позицией и тесными связями с Западом. Впоследствии Пашинян, стремившийся нормализовать армяно-российские отношения, неоднократно делал заявления о лояльности Армении своему могущественному союзнику. Тем не менее полного доверия от Москвы он так и не получил.