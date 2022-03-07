Украинский актер погиб, спасая детей
Стали известны подробности гибели украинского актера Паши Ли. Детали прояснила певица Камалия, с одним из сотрудников которой служил Паша Ли.
"Мой модератор Дима получил тяжелые ранения в живот, спину, пуля прошла навылет, обе ноги! Вместе с Пашей Ли они служили в одном батальоне. Оба были тяжело ранены при эвакуации людей из горящего дома в городе Ирпень. Они сняли свои бронежилеты и ими укрывали детей от пуль. Все девять детей спасены! К сожалению, Пашу Ли не удалось спасти... Слава нашим, украинским, героям", – написала Камалия.