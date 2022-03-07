Discovery прекращает вещание в России

Discovery сообщает, что приостановит вещание своих каналов и сервисов в России, присоединившись к корпорациям, покидающим российский рынок, передает Reuters сообщение телекомпании.

«Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России», - заявили в компании.

Сообщается, что решение было принято после того, как CNN, BBC и другие каналы перестали работать в России, опасаясь нового закона, согласно которому журналистам грозит тюремное заключение за распространение фейков о действиях российских военных.

Отмечается, что в Discovery входят пятнадцать телеканалов, в том числе HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport.